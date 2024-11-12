Более 40 предприятий в сфере услуг открыли в Ленинском округе в этом году

Свыше 250 новых рабочих мест создали в секторе потребительских услуг в Ленинском округе с начала этого года. В муниципалитете открыли 41 новое предприятие такого типа.

В Ленинском округе в этом году появилось 13 магазинов розничной торговли, 20 заведений общественного питания и восемь компаний по предоставлению бытовых услуг.

С начала года в муниципалитете реализуют инициативу губернатора Московской области Андрея Воробьева. Она заключается в приведении в соответствие с требованиями объектов потребительского рынка вдоль магистралей.

«В этом году в округе таких объектов мы проверили 24: 15 из них соответствуют стандартам, собственники шести объектов добровольно продолжают работы по их усовершенствованию, а по трем объектам поданы иски в суд с целью их сноса», — сказала заместитель главы Ленинского городского округа Виктория Морозова.

Отметим, что с начала года в округе демонтировали 25 незаконно установленных торговых ларьков, пресекли работу 50 стихийных торговых точек. В муниципалитете действует соглашение в этом направлении между администрацией округа и УМВД России.

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