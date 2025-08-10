Более 40 подъездов отремонтировали в Люберцах

Обновление подъездов многоквартирных домов продолжают в Люберцах. Всего в этом году приведут в порядок более 200 таких объектов.

Специалисты уже закончили все работы на 42 объектах. Это подъезды, расположенные в домах на Октябрьском проспекте, а также улицах Московской и Юбилейной, Дачной и Текстильщиков, Гаршина и Пионерской, Быковском шоссе и в микрорайоне Птицефабрика.

«В рамках муниципальной программы „Формирование современной городской среды“ в 2025 году на территории муниципалитета запланирован ремонт 204 подъездов в 59 многоквартирных домах», — добавил начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Владимир Караваев.

Сейчас ремонт идет в 129 подъездах округа. Строители обновляют входные группы, в том числе устанавливают там пандусы, меняют дверные и оконные блоки, светильники, монтируют новые информационные стенды.

Все ремонты в подъездах многоквартирных домов округа должны закончить до 30 сентября.