Более 40 подъездов обновят в Мытищах по программе «Мой подъезд»

В городском округе Мытищи продолжается реализация программы «Мой подъезд». В этом году в порядок приведут более 40 подъездов, среди них — подъезд дома на улице Станционной, где ремонт проводят после пожара.

Ход работ на объекте проверил заместитель главы городского округа Мытищи Александр Хаюров вместе с представителями профильных служб.

«В рамках программы „Мой подъезд“ в этом году приводим в порядок более 40 подъездов. Подъезд на Станционной попал в программу неслучайно: решение о ремонте приняли вместе с жителями на основании протокола общего собрания собственников. Ключевым фактором стала чрезвычайная ситуация — в доме произошел пожар, и подъезд нуждался в полноценном восстановлении», — отметил Александр Хаюров.

Сейчас ремонтные работы находятся на завершающей стадии. Специалисты выполнили основной объем задач. В ближайшее время предстоит завершить покраску, восстановить освещение на трех этажах и провести обновление первого этажа.

Качество и соблюдение сроков находятся на постоянном контроле. Проверки объекта проводят специалисты профильных служб.