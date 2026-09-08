Более 40 пешеходных троп обустроили в Люберцах в этом году

В Люберцах завершили реализацию губернаторской программы «Народные тропы». В этом году подрядчики привели в порядок 43 стихийных пешеходных маршрута общей протяженностью 2,4 километра.

Дорожки ведут к социально значимым объектам: школам, детским садам, остановкам общественного транспорта. Самый большой объем работ выполнили в Дзержинском — 18 адресов. Новые пешеходные коммуникации проложили в Люберцах и поселках Красково, Малаховка, Томилино, Островцы, Октябрьский.

«Люберцы второй год подряд входят в число муниципалитетов-лидеров по реализации проекта в Московской области. Все адреса „народных троп“ определяем вместе с жителями на выездных администрациях и через обращения. Это позволяет делать городскую среду по-настоящему удобной для людей, поэтому уже приступили к формированию адресов для обустройства „народных троп“ на 2027 год», — отметил глава Люберец Владимир Волков.

Программа благоустройства пешеходных маршрутов действует в Московской области с 2021 года.