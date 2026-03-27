Более 40 народных троп обустроят в Люберцах в 2026 году

В городском округе Люберцы продолжится реализация программы губернатора Московской области Андрея Воробьева по обустройству народных троп. В текущем сезоне работы проведут на 43 стихийных маршрутах.

По этому показателю Люберцы вновь вошли в число муниципалитетов — лидеров проекта.

«Программа, инициированная губернатором Андреем Юрьевичем Воробьевым, нашла живой и позитивный отклик у люберчан. Поэтому мы каждый год наращиваем объемы. Перечень локаций традиционно формируется на основе заявок жителей на выездных администрациях — в прошлом году наши службы проложили 53 тропинки. План на текущий год — еще 43 адреса», — отметил глава округа Владимир Волков.

Самый большой объем работ запланирован в Дзержинском — 17 адресов. Новые пешеходные коммуникации также появятся в Люберцах и поселках Красково, Малаховка, Томилино, Островцы, Октябрьский. Протяженность троп, которые обустроят в 2026 году, вырастет по сравнению с прошлым годом более чем в два раза — с 2,4 до 5,5 километра.

