Более 40 медиков трудоустроились в Лобне благодаря мерам соцподдержки

Министр здравоохранения Подмосковья Алексей Сапанюк посетил выездную администрацию в Лобне, где вместе с главой муниципалитета Анной Кротовой обсудил развитие медицины с местными жителями и ответил на их вопросы.

Одной из ключевых тем обсуждения стало привлечение врачей в регион. Анна Кротова подчеркнула важность различных мер социальной поддержки, таких как программы «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Соципотека», «Земля врачам» и компенсация аренды съемного жилья. Благодаря этим инициативам с начала года в местную больницу уже трудоустроились более 40 медицинских работников.

После встречи с жителями Алексей Сапанюк и Анна Кротова посетили поликлинику на улице Заречной, 15, где пообщались с врачами и оценили условия работы медицинского персонала. Также они осмотрели ход строительства новой поликлиники, рассчитанной на 600 посещений в смену.

Ожидается, что она начнет прием пациентов в начале следующего года. В настоящее время помещения готовят под установку специализированного оборудования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о реализации программы соципотеки.

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