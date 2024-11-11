Спортсмены Люберец завоевали 40 медалей на чемпионате России по тхэквондо

Спортсмены клуба «Дан-Гун» из Люберец выступили на чемпионате и первенстве России по тхэквондо, завоевав более 40 медалей. В соревнованиях, проходящих в Москве, принимают участие почти две тысячи атлетов со всей страны.

Чемпионат стартовал в «Академии спорта Динамо» в Москве. Люберецкий клуб на первом этапе соревнований показал достойные результаты, завоевав 41 медаль: 13 золотых, 14 серебряных и 14 бронзовых.

Глава Люберецкого городского округа Владимир Волков выразил уверенность в успехах местных спортсменов, отметив, что команда продолжит борьбу за новые награды.

«Наши ребята показали отличные результаты в первый день, но впереди еще три дня насыщенных и интересных состязаний. Мы уверены, что они продолжат демонстрировать высокие результаты и будут бороться за новые победы», — сказал Волков.

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