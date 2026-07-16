Более 40 котельных подготовили к началу отопительного сезона в Люберцах

Специалисты «Люберецкой теплосети» обновляют оборудование, чтобы обеспечить бесперебойное теплоснабжение жилых и социальных объектов. В настоящее время уже завершены работы на 43 котельных из 88 запланированных.

Рабочие заменили трубопроводы обвязки насосов холодного водоснабжения в котельной по 1-му Панковскому проезду. Она обеспечивает теплом 90 многоквартирных домов, а также социальные объекты и нежилые помещения.

На Октябрьском проспекте заменили циркуляционный насос на трубопроводе горячего водоснабжения. Новое оборудование уже работает в штатном режиме. На тепломагистрали от котельной по улице Космонавтов завершили замену запорной арматуры на трубопроводе диаметром 400 миллиметров.

Глава округа Владимир Волков отметил, что в округе реализуют самую большую за последние десятилетия программу модернизации жилищно-коммунального хозяйства. Это 16 мероприятий в теплоснабжении — по объему финансирования Люберцы вошли в тройку муниципалитетов Подмосковья.

Особое внимание уделяют Дзержинскому: там капитально ремонтируют шесть центральных тепловых пунктов, меняют магистральные ветки и отходящие сети. Работы планируют завершить до начала отопительного сезона.