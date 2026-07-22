Более 40 компаний Подмосковья вступили в проект «Производительность труда»

С начала 2026 года свыше 40 предприятий Московской области присоединились к участникам федерального проекта «Производительность труда». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

С 2019 года, когда проект стартовал, его участниками в Подмосковье стали 387 компаний из разных отраслей — от производства до торговли. В этом году к проекту присоединились еще 42 предприятия.

«Участие в проекте — это возможность оптимизировать работу предприятия без дополнительных затрат, за счет применения инструментов бережливого производства, позволяющих сократить время протекания рутинных процессов и повысить их эффективность», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Специалисты Регионального центра компетенций (РЦК) Московской области обучают сотрудников компаний новым подходам к организации труда и производственных процессов. Они лично участвуют в каждом этапе внедрения улучшений и контролируют достижение целевых показателей.

Среди компаний, ставших участниками проекта в 2026 году, например, ООО НПП «Мера» из Мытищ, ООО «Альпина пласт» из Клина, компания «УДТ-Техника» из Долгопрудного и многие другие.

Чтобы стать участником проекта «Производительность труда», необходимо подать заявку на ИТ-платформе производительность.рф. О поддержке бизнеса в Московской области можно узнать на инвестиционном портале региона.