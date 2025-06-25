Более 40 километров дорожной разметки обновили в Мытищах

Обеспечение безопасности дорожного движения стало одной из главный тем, рассмотренных на еженедельном совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с региональным правительством и главами городских округов. Участники обсудили планы по обеспечению безопасности на дорогах и подвели итоги уже проделанной работы.

В Мытищах в 2025 году был выполнен ряд мероприятий по повышению безопасности. Установили ограждения на восьми пешеходных переходах, а еще на семи сделали дополнительную подсветку. Оборудовали светофорами три пешеходных перехода. Отремонтировали и обустроили тротуары на площади 400 квадратных метров.

Был также проведен ремонт моста через реку Уча в деревне Аксаково. Обновили 42 километра дорожной разметки и 119 переходов в центре города. Заделано большое количество ям на дорогах.

Останавливаться на этом власти округа не планируют. В ближайшие месяцы планируют провести еще ряд работ по приведению в порядок улично-дорожной сети.