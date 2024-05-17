Более 40 дорог отремонтируют в Ногинске в 2024 году | 360°

Подмосковье 17 мая 2024, 12:27 Более 40 дорог отремонтируют в Ногинске в 2024 году Пресс-служба администрации Богородского городского округа

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В Богородском округе продолжается ремонт автомобильных дорог. Всего в порядок приведут свыше 40 участков площадью более 19 тысяч квадратных метров.

Сейчас дорожные работы ведутся на улице Климова. В рамках программы будет отремонтирован участок дороги протяженностью 1,37 километра.

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«Улица Климова — одна из главных транспортных артерий города. Она приводит в центр Ногинска, на ней расположено много социальных объектов: колледж, школа, детский сад, храм, городской суд. Это всегда одна из самых загруженных улиц города. Она должна отвечать всем требованиям безопасности», — сказал глава Богородского городского округа Игорь Сухин.

Ремонт дорожного покрытия осуществляется с учетом пожеланий жителей округа, собранных на портале «Добродел», личных и выездных приемах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы в регионе. На сегодняшний день идет работа над 53 дорожными проектами, 23 из них — федерального значения.

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