Более 4 тысяч жителей посетили катки в Дубне с начала сезона

Два городских катка работают в Дубне всего девять дней. Но они уже пользуются популярностью у жителей.

Вход в эти зоны бесплатный. Здесь подготовили качественный искусственный лед, теплые раздевалки, работает прокат коньков, есть иллюминация и музыка.

Попасть на катки можно по QR-коду. Его получают через приложение «Мое Подмосковье» или в кассе катка.

Коньки выдают напрокат. В залог можно оставить водительское удостоверение, свидетельство о рождении, военный билет или денежный залог — две тысячи рублей.

«Дубна действительно ждала открытие катков! Лед, как и в прошлом году, — главная точка притяжения в зимний период: это лучшее место для свиданий, встреч с друзьями или семейного отдыха», — сказал глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

Отметим, что катки в Дубне расположены на Молодежной поляне и на стадионе «Волна». Кататься можно каждый день с 10 часов утра до 10 вечера.