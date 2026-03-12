Более 4 тысяч женщин присоединились к проекту «Мамино время» в Подмосковье

Проект «Мамино время» реализуют в Подмосковье не первый год. Он дает направлен на поддержку родителей особенных детей. Программа уже охватила четыре тысячи женщин.

Проект «Мамино время» помогает женщинам восстановить эмоциональный ресурс, самореализоваться и завести новые знакомства.

«Полностью сосредоточившись на заботе о ребенке, мамы зачастую забывают о собственных потребностях и ресурсах. Проект предлагает родителям множество мероприятий и занятий. Это не просто досуг — это форма психологической поддержки и мягкой реабилитации через совместную деятельность», — сказал глава Минсоцразвития Подмосковья Андрей Кирюхин.

В рамках проекта мамы особенных детей могут заняться творчеством, спортом или здоровьем. Всего в регионе открыто 60 клубов, где проводят разнообразные занятия, мастер-классы и массаж, бьюти-процедуры и сессии с психологом.

Участие в проекте бесплатное. Присоединиться к нему можно в ближайшем комплексном социальном центре.