Более 4 тысяч цветов высадили в центральном парке в Мытищах

27 мая партию более чем из 4 тысяч цветов высадили в парке Мира. Пешеходные дорожки, клумбы и композиция «Павлин» окрасились в разноцветье: на них «поселились» виола, бархатцы, сальвия, петуния, цинерария, колеус и алиссум.

Выбор растений обусловлен их устойчивостью к городским условиям и обеспечит декоративность цветников на протяжении всего теплого периода. Основная задача — создать комфортную и эстетически приятную среду для посетителей парка.

«В наших парках и скверах можно укрыться в тени зелени, отдохнуть и провести время с семьей. Клумбы пестрят красками, аллеи манят своей прохладой, а каждый уголок словно создан для того, чтобы запечатлеть его в памяти или на фото. Мытищи в эту пору особенно прекрасны — они раскрывают свою душу тем, кто готов ее увидеть», — отметила глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.