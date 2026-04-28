Более 4 тысяч предохранительных клапанов выпустил за год завод в Воскресенске

Предприятие «НПО АСТА» производит трубопроводную арматуру и оборудование для пароконденсатных систем. В марте 2025 года компания запустила серийное производство клапанов для систем теплоснабжения, промышленных емкостей и оборудования.

Инвестиционный проект поддержал Фонд развития промышленности России. Как рассказал учредитель компании Евгений Синодов, предприятие освоило две трети от своей максимальной мощности и выпустило около 70% запланированной продукции. Таких объемов выпускаемых изделий удалось достичь за прошлый год и начало нынешнего.

Также компания получила две научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки на сильфонные регуляторы давления и клапаны котловой продувки, которые в России ранее не выпускали. Сейчас воскресенское предприятие разрабатывает около 50 продуктов, в том числе конденсатоотводчики, регуляторы давления, регулирующие клапаны, пневмоприводы для регулирующих клапанов и электроприводы.