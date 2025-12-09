Более 4 тысяч молодых родителей получили выплаты в Ленинском округе

Меры финансовой поддержки семей при рождении детей реализуются в Ленинском округе с 2019 года. В 2025 году около 4,4 тысячи молодых родителей получили денежную выплату в размере 20 тысяч рублей.

Еще 382 женщины, дети которых появились на свет в Видновском перинатальном центре, выбрали вместо денежной компенсации подарочные наборы «Я родился в Подмосковье». Они подходят для детей любого пола и включают более 50 полезных предметов: постельное белье, одежду, средства гигиены, игрушки, косметику и многое другое. Все принадлежности упакованы в специальный бокс с поздравлением от губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Право на получение финансовой поддержки имеют граждане России, дети которых родились в медицинских учреждениях Подмосковья и зарегистрированы в органах ЗАГС региона. Для получения денежной выплаты в размере 20 тысяч рублей достаточно подать заявление через региональный портал государственных услуг. Средства поступают на счет заявителя в течение 10 рабочих дней с момента подачи документов.