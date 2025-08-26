Более 4 тысяч машин эвакуировали с улиц Подмосковья за неделю

За неделю с улиц Подмосковья переместили 4010 машин, припаркованных с нарушениями. Это на одну больше, чем неделей ранее.

Как рассказали в областном Минтрансе, за неделю в ленинском округе эвакуировали 411 машин, в Красногорске — 391, в Химках — 338, в Мытищах — 317, в Люберцах — 285,

«Среди марок автомобилей чаще всего на минувшей неделе правила парковки и стоянки нарушали владельца марки Kia — 347 транспортных средств переместили на штрафстоянки», — рассказали в ведомстве.

Водителей призвали соблюдать правила парковки и не оставлять машины на автобусных остановках, во втором ряду, на переходных переходах и в зоне запрещающих знаков.

Узнать местонахождение машины можно по телефону 112 или в приложении «112 МО».