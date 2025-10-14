Более 4 тысяч машин эвакуировали с улиц Подмосковья за неделю

За неделю с улиц Подмосковья эвакуировали более четырех тысяч машин, которые были припаркованы с нарушениями. Это на 83 больше, чем неделей ранее.

Как рассказали в областном Минтрансе, за этот период 466 машин эвакуировали в Красногорске. Округ стал лидером по этой работе вторую неделю подряд.

Еще по 397 нарушений устранили в Химках и Ленинском округе, 322 — в Мытищах и 312 — в Люберцах.

Узнать местонахождение эвакуированной машины можно по телефону 112, а также в приложении «112 МО».

Водителям напомнили, что оставлять транспорт нельзя в зоне запрещающих знаков, рядом с мусорными контейнерами, на автобусных остановках, пешеходных переходах и во втором ряду.