Более 4 тысяч контрактов с УК заключил МосОблЕИРЦ в Дубне с начала года

С начала года МосОблЕИРЦ заключил 4,3 тысячи контрактов с управляющими компаниями в Дубне, чтобы жители оплачивали услуги ЖКХ по единой квитанции с полным набором услуг от поставщиков, включая услугу содержания жилищного фонда от управляющих компаний. На Дне открытых дверей МосОблЕИРЦ заместитель генерального директора компании Глеб Латыпов отметил хороший темп развития системы в Дубне.

На вопросы жителей Дубны отвечали представители МосОблЕИРЦ, муниципальной управляющей компании, поставщиков — энергетиков, газовщиков, оператора по обращению с отходами, общественники.

Посетители узнали о новых возможностях клиентского офиса и дистанционных сервисах. Для них был организован мастер-класс по регистрации и работе в личном кабинете МосОблЕИРЦ и по пользованию терминалом для оплаты услуг ЖКХ вне очереди, который был недавно установлен в клиентском офисе.

Напомним, в 2026 году в торговых центрах Дубны, как и по всему региону, запланирована установка инфоматов МосОблЕИРЦ со встроенными сканерами и онлайн-связью со специалистами. Через них можно будет не только оплатить услуги ЖКХ, но и решить другие вопросы, что означает полное замещение обслуживания в офисе для удобства жителей.