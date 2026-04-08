Более 4 тысяч дефектов устранили на дорогах Люберец с начала весны

В городском округе Люберцы продолжается ремонт дорог. С 1 марта на муниципальных и региональных дорогах устранили 4303 ямы общей площадью 16656 квадратных метров.

По поручению главы Люберец Владимира Волкова работы ведутся усиленными темпами: на муниципальной сети устранено 1834 ямы (2736 м²), на региональной — 2469 ям (13 920 м²). Работы по устранению дефектов проводятся в несколько этапов: сначала ямы фиксируют в системе СКПДИ, затем рабочие выполняют контурную обрезку, проливают битум, укладывают асфальтобетонную смесь и трамбуют виброплитой. Соблюдение всех этапов позволяет восстановить прочность, ровность и водонепроницаемость покрытия.

Ямочный ремонт на территории округа выполняют шесть подрядных организаций: МУ «ОКБ ЖКХ», МБУ «Наш дом — Дзержинский», «ЛюбДор», «МСК Дорстрой», «Дорожная Графика» и «Амнион». По вопросам содержания улично-дорожной сети жители могут обращаться в ЕДС по телефонам 8 (499) 575-00-55, 8 (800) 350-19-66.



