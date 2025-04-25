Более 4 тысяч человек приняли участие в «Диктанте Победы» в Коломне

Коломна присоединилась к международной акции «Диктант Победы». В этот раз тестирование прошло на 30 площадках округа.

Участниками стали школьники и студенты, педагоги, депутаты, волонтеры и молодогвардейцы. Они ответили на 25 вопросов о Великой Отечественной войне.

Также тестирование прошли депутат Государственной думы Никита Чаплин и глава городского округа Коломна Александр Гречищев.

«„Диктант Победы“ — особенное мероприятие. Это не формальная проверка знаний, а стремление сохранить историческую правду о мужестве и стойкости нашего народа», — отметил Александр Гречищев.

Отметим, что задания были посвящены ключевым сражениям и героям войны, оружию и наградам, произведениям искусства и культуры того времени. Кроме того, в этом году один из блоков вопросов касался событий специальной операции.