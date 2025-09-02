Более 4 тысяч автомобилей эвакуировали с улиц Подмосковья за неделю

За неделю с улиц Московской области переместили более 4,1 тысячи машин, припаркованных не по правилам. Это на 94 больше, чем неделей ранее.

Как рассказали в областном министерстве транспорта, в Ленинском округе эвакуировали 412 машин, в Красногорске — еще 383, в Химках — 333, в Мытищах — 326, а Люберцах — 296.

Водителей призвали соблюдать правила парковки и не оставлять машины на автобусных остановках, во втором ряду и в зоне запрещающих знаков. Это может мешать проезду спецтехники и экстренных служб.

Узнать местонахождение перемещенного автомобиля можно по телефону 112 или в приложении «112 МО».