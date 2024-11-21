Более 4 млн человек вакцинировали от гриппа в Подмосковье осенью

За неделю заболеваемость ОРВИ в Подмосковье остается ниже пороговых значений. Среди циркулирующих вирусов преобладают негриппозные респираторные вирусы: риновирус, бокавирус, РС-вирус и аденовирус. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
Вакцинацию против гриппа прошли уже более 4,2 миллиона человек, и кампания продолжается. Роспотребнадзор напоминает, что в период сезонных заболеваний важно соблюдать профилактику: мыть руки, избегать контакта с заболевшими, проветривать помещения и при первых признаках недомогания обращаться к врачу.
Сейчас эпидемиологическая ситуация по ОРВИ и гриппу находится под контролем Роспотребнадзора Московской области.
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