Более 4 млн человек вакцинировали от гриппа в Подмосковье осенью

За неделю заболеваемость ОРВИ в Подмосковье остается ниже пороговых значений. Среди циркулирующих вирусов преобладают негриппозные респираторные вирусы: риновирус, бокавирус, РС-вирус и аденовирус. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Вакцинацию против гриппа прошли уже более 4,2 миллиона человек, и кампания продолжается. Роспотребнадзор напоминает, что в период сезонных заболеваний важно соблюдать профилактику: мыть руки, избегать контакта с заболевшими, проветривать помещения и при первых признаках недомогания обращаться к врачу.

Сейчас эпидемиологическая ситуация по ОРВИ и гриппу находится под контролем Роспотребнадзора Московской области.