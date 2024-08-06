Школы в Химках примут более 3,8 тысячи первоклассников осенью

В школы Химок в новом учебном году придут более 35,8 тысячи детей. При этом 3824 ребенка станут первоклассниками.

В преддверии 1 сентября представители администрации городского округа Химки совместно с полицейскими и спасателями проверили школы на безопасность и соблюдение санитарных норм. Каждое учреждение должно быть оснащено охранными пунктами, кнопкой тревожной сигнализации, камерами видеонаблюдения и металлодетекторами.

Специалисты также проверили дороги у школ на наличие искусственных неровностей, оценили состояние разметок и пешеходных переходов. К началу учебного года около образовательных учреждений отремонтируют светофоры и установят новые дорожные знаки.

Всего в Химках работает 26 школ, в которых трудятся 1596 педагогов. К новому учебному году во всех учреждениях закупили книги и подготовили полный комплект справочных материалов и пособий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что к началу учебного года в регионе откроют 39 новых школ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».