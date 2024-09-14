Более 370 курсантов Академии МЧС в Химках приняли военную присягу

В городском округе Химки в Академии гражданской защиты МЧС России состоялось торжественное принятие присяги. Всего 376 курсантов дали клятву на верность Отечеству.

Помимо курсантов, присягу приняли воспитанники Кадетского пожарно-спасательного корпуса и студенты инженерного и гуманитарного факультетов.

Также состоялась церемония открытия многофункционального спортивного комплекса Академии гражданской защиты МЧС России.

В ней функционируют более 10 залов для занятий волейболом, футболом, хоккеем, теннисом, аэробикой, боевыми искусствами и боксом, а также комнаты с полосой препятствий по пожаро-спасательному спорту и кабинеты для обучения пилотированию беспилотников.

На мероприятии присутствовал Министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков.

Напомним, что Академия гражданской защиты МЧС России является головным учебно-методическим центром в системе высшего образования МЧС России. Основным направлением ее деятельности является подготовка специалистов в области защиты населения и территорий Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций.

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