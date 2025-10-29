Более 3,7 тысяч пациентов прошли диспансеризацию в Серпухове за месяц

В Серпуховской больнице за месяц 3701 пациент прошел диспансеризацию. Подобные обследования помогают выявить хронические и тяжелые заболевания на ранних стадиях, отметили специалисты.

Пациенты от 18 до 39 лет проходят диспансеризацию раз в три года, от 40 лет — ежегодно. Обследования проводят в два этапа: на первом делают антропометрию, флюорографию, электрокардиограмму, измеряют артериального давления, а на втором — уточняют диагноз посредством инструментально-лабораторных методов.

С начала 2025 года в Серпуховской больнице диспансеризацию прошли 46315 человек, из которых 19251 пациента направили на второй этап. Помимо этого, 8080 жителей проверили репродуктивное здоровье, а 165 показались медикам в мобильном пункте в парке имени Олега Степанова.

Записаться на прием можно через РГПУ, по телефону 122, через чат-бот «Денис» или инфомат в поликлинике.