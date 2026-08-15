Сегодня 10:56 Более 37 тысяч наказов жителей собрано в Люберцах в Народную программу Фото: Пресс-служба администрации г. о. Люберцы Подмосковье

Благоустройство

Люберцы

Подмосковье

В новую Народную программу от жителей городского округа Люберцы на сегодняшний день поступило более 37,6 тысячи письменных предложений по развитию муниципалитета. Большая часть наказов, почти 15 тысяч, касается вопросов благоустройства территорий, более 7 тысяч — ремонта дорог, около 6 тысяч — жилищно-коммунального хозяйства.

Жители просят установить новые детские и спортивные площадки, оборудовать освещение на участках, где его нет или оно недостаточное, а также обновить тротуары. Как отметил житель Люберец Глеб Шмидт, на отдельных участках пешеходные зоны требуют ремонта, не хватает хорошего освещения и мест для отдыха. Он предложил включить в Народную программу благоустройство пешеходной зоны: привести в порядок тротуары, установить современное освещение, поставить дополнительные скамейки и урны.

В общественной приемной партии предложения не просто принимают, а помогают жителям сформулировать конкретные инициативы с привязкой к месту. Как подчеркнул руководитель общественной приемной в городском округе Люберцы Илья Трошков, важно не просто собрать предложения, а понять, какие вопросы сегодня действительно волнуют жителей и где требуется в первую очередь менять ситуацию.