Более 360 жителей Подмосковья стали почетными донорами России с начала года

Количество почетных доноров в Подмосковье почти достигло 28 тысяч. С начала года это звание получили 363 человека.

Количество жителей со званием «Почетный донор России» ежегодно увеличивается. Его получают люди, которые на протяжении многих лет сдавали кровь и ее компоненты.

«Донорство — это пример высокой социальной ответственности и неравнодушия. Благодаря таким людям медицинские организации региона полностью обеспечены необходимым запасом крови и ее компонентов», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

Для получения почетного звания необходимо сдать кровь не менее 40 раз, плазму — от 60 раз.

Стать донором могут все желающие старше 18 лет при отсутствии противопоказаний. Сделать это можно в специализированных учреждениях и в ходе выездных акций. Узнать об этом больше можно по ссылке.