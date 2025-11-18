Более 360 тысяч заявок по обслуживанию «Стрелки» подали в Подмосковье с января

С начала 2025 года жители Подмосковья подали более 360 тысяч заявок на обслуживание транспортных карт «Стрелка» на региональном портале госуслуг. Об этом сообщили в областном Мингосуправления.

По заявлению можно получить льготную карту, обменять неисправную или вернуть для получения залоговой стоимости. В обслуживание также входит восстановление защитного кода, подтверждение права на льготу и активация или деактивация льготы на проезд на банковской карте «МИР».

Оформить «Стрелку» имеют возможность учащиеся и военные пенсионеры. Транспортная карта дает возможность оплачивать проезд со скидкой 50%.

Для получения услуги нужно авторизоваться на региональном портале с помощью ЕСИА и заполнить онлайн-форму. Решение придет в личный кабинет в течение шести рабочих дней.