Более 360 школьников из Люберец стали медалистами в 2026 году

В городском округе Люберцы прошел ежегодный «Бал медалистов», на котором отметили лучших выпускников муниципальных школ. Торжественное мероприятие состоялось в школе № 51 и собрало более 350 школьников, получивших медали «За особые успехи в учении».

В 2025/2026 учебном году медалистами стали 362 выпускника из 29 школ округа. Из них 215 человек получили золотые медали, 147 — серебряные. Больше всего медалистов подготовили гимназия № 1 — 29 выпускников, гимназия № 5 — 27, а также школы № 4, 28 и 54 — по 22 человека.

«Люберцы — флагман образования. В этом году сразу 362 люберчанина окончили школу с медалями. Особенно радует, что количество золотых медалистов увеличилось на 25% по сравнению с прошлым годом. Эти медали — результат большого труда, упорства, а также поддержки педагогов и семей. Мы вами гордимся!» — отметил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Высокие результаты выпускники показали и на Едином государственном экзамене. 27 школьников получили 100 баллов по русскому языку, литературе, химии, физике, математике и информатике.

Трое выпускников стали мультибалльниками — они набрали максимальные баллы сразу по двум предметам. Егор Мацыгура из гимназии № 56 получил по 100 баллов за экзамены по математике и физике. Никита Нестеров из гимназии № 16 «Интерес» показал максимальный результат по русскому языку и химии. Иван Жулин из лицея № 12 сдал на 100 баллов физику и математику.