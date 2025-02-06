Более 3,6 тысячи семей Подмосковья получили выплату взамен земельного участка

В прошлом году Мособлдума установила выплату в размере 400 тысяч рублей, которую могут получить многодетные семьи региона взамен земельного участка. Такой возможностью уже воспользовались 3,6 тысячи родителей.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что выплата позволяет не ждать своей очереди, а вложить средства в решение приоритетных задач семьи.

С 2011 года земельные участки получили свыше 37,8 тысячи семей Подмосковья, из них в прошлом году — более 2,1 тысячи. Программа по обеспечению землей многодетных продолжается.

«Мы и дальше будем совершенствовать систему мер поддержки семей с детьми, в том числе в рамках реализации нового нацпроекта „Семья“», — добавил Игорь Брынцалов.

За выплатой взамен участка могут обратиться многодетные семьи, стоящие на учете в целях бесплатного предоставления земельных участков в Московской области. Подать заявление на выплату можно по ссылке на регпортале госуслуг.