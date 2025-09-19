Более 36 тысяч человек примут участие в новом сезоне Школьной лиги Подмосковья

В октябре в Подмосковье стартует новый сезон Единой школьной лиги. Как сообщили в пресс-службе Минспорта региона, к проекту уже присоединились 650 школ.

«В новом сезоне Школьной лиги Московской области примут участие около четырех тысяч команд — это более 36 тысяч юных спортсменов со всего Подмосковья. Сейчас в округах проходят жеребьевки, а с октября начнутся соревнования. В новом сезоне у нас по-прежнему четыре основных дисциплины: футзал, баскетбол 3×3, волейбол и шахматы», — подчеркнул министр спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

Амбассадорами нового сезона стали известные спортсмены: футболисты Дмитрий Сычев и Дмитрий Хлестов, тренер по баскетболу Владимир Агабабьян, баскетболисты Владислав Шарапов и Сергей Михалев, волейболисты Елизавета Синицына и Антон Аношко. Ранее в команду наставников лиги вошли Евгений Алдонин, Сергей Карякин, Роман Широков и другие известные спортсмены и деятели спорта.

Школьную лигу запустили в октябре 2024 года. На первом этапе в ней участвовали более десяти тысяч школьников из 201 образовательного учреждения в 13 округах. Лидером сезона по количеству наград стал Подольск.

Проект проводят по поручению губернатора Андрея Воробьева в рамках федеральной программы «Спорт России». Его цель — привлечь школьников к регулярным занятиям спортом и создать новые возможности для развития юных спортсменов.