Более 3500 рабочих мест создадут в Люберцах в 2026 году

В городском округе Люберцы в 2026 году планируется открыть свыше 3,5 тысячи новых рабочих мест. Рост занятости обеспечат запуск новых предприятий и расширение действующих производств.

Развитие экономики округа продолжается за счет привлечения инвестиций и реализации крупных проектов. По данным администрации, в 2025 году было создано 3508 рабочих мест, а в 2026 году планируется увеличить показатель до 3683.

Значительная часть новых вакансий появится благодаря вводу в эксплуатацию ряда объектов. Среди них медицинский центр в Люберцах, производственно-логистический комплекс ООО «Новая морская компания» и складской комплекс ООО Логистический парк «Томилино». Эти проекты обеспечат сотни рабочих мест и усилят инфраструктуру поселка Томилино.

«Одна из составляющих появления новых рабочих мест — реализация инвестиционных проектов. В 2026 году получены разрешения на ввод в эксплуатацию медицинского центра в Люберцах (создано 95 новых рабочих мест), производственно-логистического комплекса ООО „Новая морская компания“ (465 новых рабочих мест), складского комплекса ООО Логистический парк „Томилино“ (730 рабочих мест). Оба объекта находятся в поселке Томилино», — отметил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Дальнейшие планы развития предусматривают масштабное расширение инвестиционной активности. До конца 2028 года в округе планируется реализовать около 70 крупных проектов с общим объемом инвестиций порядка 140 млрд рублей. По расчетам, это позволит создать более 14 тысяч рабочих мест.