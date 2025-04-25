Более 3500 человек приняли участие в акции «Диктант Победы» в Люберцах

Традиционная международная акция «Диктант Победы» объединила на 43 площадках городского округа Люберцы свыше 3500 жителей. Среди участников мероприятия были ветераны специальной военной операции, партийцы, общественные деятели, школьники и сотрудники предприятий муниципалитета.

Глава Люберец, секретарь местного отделения «Единой России» Владимир Волков поблагодарил жителей за вклад в сохранение исторического наследия и памяти о героях Великой Отечественной войны.

«„Диктант Победы“ — это важная акция, которая уже в седьмой раз проходит в стране по инициативе партии „Единая Россия“. В год 80-летия Великой Победы она приобретает особое значение, ведь в каждой российской семье помнят и бережно передают подрастающим поколениям память о Героях», — добавил он.

Главными площадками мероприятия стали школа «Созвездие» в Люберцах и Сквер Победы в Дзержинском. В учебном заведении после написания диктанта участники вплетали ленту в маскировочную сеть, в будущем ее отправят на фронт.

Депутат Московской областной думы Дмитрий Дениско рассказал, что еще в школе интересовался историей России и Великой Отечественной войны и в «Диктанте Победы» участвует каждый год.

«Сейчас очень важно каждому жителю России знать и не забывать подвиг героических дедов и прадедов. И самое главное — не дать переписать историю. История учит патриотизму, уважению к старшим поколениям, любви к Родине и готовности защищать ее интересы», — подчеркнул Дмитрий Дениско.

Представитель Ассоциации ветеранов СВО Николай Чернобровкин написал диктант в Сквере Победы. По его словам, вопросы были непростые.

«Особенно радует, что в акции активно участвует подрастающее поколение. Каждый может проверить свои знания по истории страны. Для написания диктанта нужны глубокие знания. На некоторые вопросы я сам затруднился ответить», — поделился Николай Чернобровкин.

Он отметил важность привлечения подростков и школьников к таким патриотическим акциям.

«Сегодня мы сталкиваемся с попытками искажения истории, разрушения патриотических ценностей. Молодежь должна знать историю страны, понимать, что враг всегда стремился захватить Россию и поработить нас. И именно поэтому подобные мероприятия нужны — они формируют чувство патриотизма, укрепляют связь поколений», — пояснил ветеран спецоперации.

Как рассказал секретарь Московского областного регионального отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов, «Диктант Победы» запустили в 2019 году по инициативе «Единой России».

«Сегодня в Московской области для проведения диктанта мы открыли 1372 очных площадки. На них свои знания проверили более 69 тысяч человек — это действительно масштабный результат. В последние годы мы видим, как историческая память становится предметом дискуссий, а в некоторых странах меняется отношение к событиям прошлого. В таких условиях особенно важно сохранять историческую правду и передавать ее новым поколениям, помня уроки 1941–1945 годов», — подчеркнул депутат.

Организовать «Диктант Победы» помогали педагоги учебных учреждений, сотрудники воинских частей и силовых ведомств, представители общественных организаций, музеев и домов культуры.

Напомним, что накануне проведения «Диктанта Победы» в Наташинском парке в Люберцах открыли тематическую фотовыставку об истории международной акции, ее географии и значении для сохранения исторической правды.