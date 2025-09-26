Более 350 учеников примут участие в соревнованиях Единой школьной лиги Подмосковья

Встреча, посвященная подготовке к Единой школьной лиге Подмосковья, прошла в молодежном центре «Космос» в Королеве. В соревнованиях областного уровня примут участие более 350 ребят из 13 общеобразовательных учреждений муниципалитета.

В Подмосковье проведут турниры по мини-футболу, волейболу, баскетболу и шахматам. Каждая школа представит свою команду. Особую поддержку ребятам из Королева окажет амбассадор лиги, королевец Рамил Гасанов, мастер спорта международного класса по ашихара-каратэ и трехкратный чемпион мира и Европы.

Единая школьная лига стартует в конце октября. Муниципальный этап продлится до 30 марта, а региональные соревнования состоятся в апреле 2026 года.

Отметим, проект запустили в Подмосковье в 2023 году с целью объединить усилия городских округов для популяризации спорта и физической культуры в образовательных учреждениях. Программа направлена на выявление талантливых спортсменов и создание условий для их дальнейшего развития.