В Чехове продолжают очищать от снега не только центральные улицы, но и отдаленные населенные пункты. Работы ведут в том числе в деревне Гришенки.

Всего к уборке территорий в округе привлекли 50 единиц техники и 183 сотрудника дорожных служб. Дополнительно работают 42 машины подрядных организаций и 169 дворников от управляющих компаний.

Специалисты расчищают дороги и общественные пространства, чтобы обеспечить безопасное передвижение жителей как в центре округа, так и в небольших деревнях.

По прогнозам синоптиков, снегопад продлится до вечера 25 ноября.Ожидается еще до 11 сантиметров осадков. ночью на улицы региона вывели более 350 спецмашин для уборки.