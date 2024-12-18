Более 350 подмосковных студентов стали участниками донорского марафона

Более 350 студентов девяти филиалов Московского областного медицинского колледжа (МОМК) № 1 приняли участие в традиционной акции «День донора» с 13 ноября по 16 декабря. Подмосковье сотрудничает с колледжем уже более десяти лет, проводя совместно 115 донорских мероприятий, благодаря которым удалось собрать около двух тонн крови.

Студенты из Красногорского, Мытищинского, Раменского, Орехово-Зуевского, Наро-Фоминского, Серпуховского, Егорьевского, Люберецкого и Сергиево-Посадского филиалов вновь продемонстрировали свою ответственность, осознавая важность личного вклада в спасение жизней.

Заведующий отделом заготовки крови для выездной формы работы Московского областного центра крови Никита Митькин отметил, что подобные акции не только помогают пациентам, нуждающимся в переливании, но и способствуют формированию у молодежи ценностей доброты и социальной ответственности.

Он выразил надежду, что студенты колледжа будут активно поддерживать и развивать донорское движение в будущем, становясь примером для своих сверстников.

Центр крови Подмосковья также выразил благодарность руководству МОМК № 1 за развитие безвозмездного донорства в регионе и за поддержку донорского движения среди студентов. Организация призвала студентов продолжать делать доброе дело, участвуя в донорских мероприятиях.