Более 350 писем отправили из Подольска в Великий Устюг Деду Морозу

Юные жители Подольска отправили свыше 350 писем с желаниями в Великий Устюг Деду Морозу. Послания принимали в резиденции сказочного волшебника с 14 декабря.

Письма Деду Морозу от маленьких жителей Подольска 25 декабря упаковали в брендированную коробку «Зима в Подмосковье» и передали сотрудникам Министерства культуры и туризма Московской области. Общий сбор посланий со всего региона организовали в парке Мира в Мытищах. Письма отравят в Великий Устюг Деду Морозу. Главный волшебник страны выберет по несколько посланий из каждого округа и исполнит желания ребят.

В резиденции Деда Мороза, которая находится в парке имени Виктора Талалихина, детей ждала развлекательная программа. Юные жители Подольска участвовали в интерактивных мероприятиях, читали стихи сказочному волшебнику и получали за это сладкие призы. Гости парка также смоли присоединиться к творческому мастер-классу и сделать своими руками новогодние игрушки и украшения.