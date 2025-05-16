Более 350 лифтов заменят в домах Подмосковья в 2025 году

В Подмосковье продолжается замена старых лифтов в многоквартирных домах. Работы организует Фонд капитального ремонта. В Министерстве ЖКХ Московской области отметили, что с начала года уже заменили 292 лифта.

В 2025 году планируется установить 359 новых лифтов. Они будут с антивандальной защитой, светодиодным освещением, «умными» датчиками безопасности и удобствами для людей с ограниченными возможностями.

Новое оборудование выпускают как на заводах в Подмосковье, так и в других регионах России и Беларуси. Срок службы лифтов — 25 лет. В некоторых случаях его можно продлить, но только после проверки и разрешения от технадзора.

Напомним, проверить, включен ли дом в программу капремонта и сроки проведения работ, можно на сайте.