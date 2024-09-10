Более 350 компаний Подмосковья получили льготы на бизнес по франшизе в 2023 году

В прошлом году 351 подмосковная компания получила субсидии на открытие бизнеса по франшизе. Об этом рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций Московской области Екатерина Зиновьева.

Она рассказала, что в 2023 году власти Подмосковья внедрили новую меру поддержки — субсидию на открытие бизнеса по франшизе. Сейчас она составляет миллион рублей, если это федеральная франшиза, и до двух миллионов рублей — региональная.

«Мы сделали в этом году субсидию длящейся в течение целого года. Нет никаких сроков подачи. Бизнес активно пользуется. <…> В прошлом году 351 компания получила такую субсидию и вышла на открытие бизнеса по франшизе», — подчеркнула Зиновьева.

Еще одну льготу предоставили производственным компаниям при первом выходе на маркетплейсы. Власти региона субсидируют часть комиссии — до 0,5 миллиона рублей.

«Ее уже получила 561 компания, в этом году уже подали 147 заявок», — отметила министр.

Еще одну субсидию предоставляют на покупку оборудования. Регион возвращает до половины затрат и до пяти миллионов рублей, которые компания потратила на приобретение необходимых материалов.

«В этом году прием заявок уже закончен. Было подано 409 заявок. Бюджет большой — 650 миллионов рублей, 223 компании были отобраны и стали победителями. Уже к 15 сентября все они получат деньги», — добавила Зиновьева.

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