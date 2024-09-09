Сотни предприятий малого и среднего бизнеса Подмосковья получили субсидии на модернизацию
В Московской области завершился конкурс субсидий для МСП на модернизацию и лизинг оборудования. Всего поступило 409 заявок, 223 из которых стали победителями и получили компенсации на покупку оборудования для развития и модернизации производства. Об этом сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций Московской области Екатерина Зиновьева.
«Общая сумма поддержки составляет 650 миллионов рублей. Размеры субсидий варьируются. Одна не может превышать пять миллионов рублей и при этом должна покрывать не более половины от произведенных затрат», — пояснила она.
Прием заявок проходил с 1 по 31 июля. Условия включали статус МСП, регистрацию и деятельность в Московской области, а расходы, подлежащие компенсации, должны были быть произведены после 1 июля 2023 года.
Так, в число победителей вошла компания «НПП Пенополимер» из Коломны. Предприятию выделили пять миллионов рублей на частичную компенсацию покупки оборудования стоимостью 11,2 миллиона рублей.
Напомним, поддержка проходит в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о росте экспорта товаров из Подмосковья за рубеж.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».