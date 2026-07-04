Более 350 ям устранили службы ЖКХ во дворах Дзержинского в Люберцах

В микрорайоне Дзержинский городского округа Люберцы продолжаются работы по ямочному ремонту дворовых территорий и проездов. 2 июля бригада дорожных рабочих МБУ «Наш дом — Дзержинский» устранила дефекты асфальтобетонного покрытия общей площадью 10 квадратных метров у дома № 16 на улице Лесная.

В тот же день ямочный ремонт малыми картами был проведен по адресам: улица Спортивная, 2 и улица Бондарева, 18. Начальник отдела транспорта ТУ «Дзержинский» Дмитрий Куликов отметил, что в ближайшее время аналогичные работы запланированы на улицах Лесная, 5 и Угрешская, 18.

Кроме того, на этой неделе на участке муниципальной дорожной сети в районе дома № 23 по улице Лермонтова рабочие установят дорожную неровность («лежачий полицейский») для принудительного ограничения скорости автотранспорта.

С начала сезонных работ в Дзержинском устранено более 350 дефектов асфальтобетонного покрытия дворовых территорий и проездов, из которых 150 — по обращениям жителей на портале «Добродел».