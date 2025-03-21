Более 350 домашних животных чипировали в Дмитрове с начала 2025 года

С 1 марта владельцы собак обязаны регистрировать домашних животных. Процедуру прошли уже более 350 питомцев в Дмитровском округе.

Владельцы животных должны посетить ветеринарную станцию с паспортом и документами на питомца. Если они отсутствуют, то их оформляют на месте. После заполнения анкеты собаке вводят микрочип, который сразу заносят в единую базу. Там хранится информация о о владельце, месте регистрации, кличке, породе и приметах.

«Все собаки старше трех месяцев подлежат чипированию и регистрации. Противопоказаний к процедуре нет, а сама она занимает минимум времени», — пояснил Сергей Артамонов, заведующий лечебно-профилактическим отделом Дмитровской ветстанции.

Стоимость чипирования — 396 рублей. Если он уже установлен, необходимо посетить ветеринарную станцию и внести данные в базу.

Отметим, регистрация и чипирование обязательны для всех, включая владельцев с временной регистрацией по месту пребывания. За отсутствие данных в единой базе предусмотрен административный штраф от 1500 до 3000 рублей.