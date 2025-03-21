Более 350 домашних животных чипировали в Дмитрове с начала 2025 года
С 1 марта владельцы собак обязаны регистрировать домашних животных. Процедуру прошли уже более 350 питомцев в Дмитровском округе.
Владельцы животных должны посетить ветеринарную станцию с паспортом и документами на питомца. Если они отсутствуют, то их оформляют на месте. После заполнения анкеты собаке вводят микрочип, который сразу заносят в единую базу. Там хранится информация о о владельце, месте регистрации, кличке, породе и приметах.
«Все собаки старше трех месяцев подлежат чипированию и регистрации. Противопоказаний к процедуре нет, а сама она занимает минимум времени», — пояснил Сергей Артамонов, заведующий лечебно-профилактическим отделом Дмитровской ветстанции.
Стоимость чипирования — 396 рублей. Если он уже установлен, необходимо посетить ветеринарную станцию и внести данные в базу.
Отметим, регистрация и чипирование обязательны для всех, включая владельцев с временной регистрацией по месту пребывания. За отсутствие данных в единой базе предусмотрен административный штраф от 1500 до 3000 рублей.
Чипирование можно совместить с вакцинацией от бешенства. Процедура проводится по средам и субботам бесплатно.
«Обязательная регистрация и чипирование собак направлены на защиту животных. В случае пропажи питомца его будет проще найти и идентифицировать. Если собака окажется на улице, чип поможет привлечь к ответственности недобросовестного владельца. Эта система должна повысить ответственность людей за содержание животных и улучшить ситуацию с бездомными собаками», — отметил Сергей Матреничев, заместитель главы Дмитровского муниципального округа.
Пока штрафы за отсутствие чипа и регистрации не применяются, однако законом такая возможность предусмотрена.
Дмитровская ветеринарная станция работает ежедневно с 9:00 до 21:00 с перерывом на обед с 13:00 до 14:00. Телефон: 8 (496) 223-28-11. Также доступна запись на прием через сайт службы.