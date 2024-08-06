Более 350 детей из Химок отдохнули в летних лагерях

Этим летом свыше 350 детей из Химок поучаствовали в образовательных лекциях, спортивных эстафетах, выставках и мастер-классах. Они отдохнули в загородных лагерях и на побережье Черного моря.

В летних лагерях смогли отдохнуть ребята с ограниченными возможностями здоровья и дети из социально незащищенных семей. Им оказывали особую поддержку. Так, за ребятами присматривали педагоги, чтобы их отдых был максимально комфортным и безопасным.

«Отдых на черноморском побережье — хорошая возможность набраться сил перед новым учебным годом. Особое внимание было уделено детям из семей участников специальной военной операции. Также насыщенная программа была организована в пришкольных лагерях», — рассказал муниципальный депутат, директор школы «Флагман» Евгений Иноземцев.

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