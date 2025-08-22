Более 3,5 тысячи новых книг поступили в библиотеку в Люберцах

Книжный фонд пополнили в Центральной библиотеке имени С. Есенина в Люберцах. Литература сюда поступила в рамках госпрограммы.

В учреждение закупили детскую литературу, произведения школьной программы, учебные и дидактические материалы, классику русской и зарубежной литературы, а также книжные новинки этого года. Пополнение произошло в рамках программы господдержки модернизации библиотек.

В этом году также закупят книги, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Отметим, что в сеть Центральной библиотеки в Люберцах входят 13 библиотек. Общий объем книжного фонда составляет более 281 тысячи единиц, цифровой — свыше 11 тысяч электронных изданий.

Кроме того, сейчас капитально ремонтируют учреждение «Есенинки» и детскую библиотеку «Бригантина». Работы должны завершить к концу 2025 года.