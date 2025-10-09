Более 35 тысяч жителей Солнечногорска прошли вакцинацию от гриппа

В городском округе Солнечногорск продолжается кампания по вакцинации населения против гриппа типов A и B. Начиная с августа, прививки сделали свыше 35 тысяч жителей, среди них — более 11 тысяч детей и около 24 тысяч взрослых.

Для иммунизации применяются современные отечественные вакцины, признанные эффективными и безопасными. Перед процедурой каждый пациент проходит обязательный осмотр у врача. Детям в возрасте от шести месяцев до 18 лет вводят четырехвалентную вакцину «Ультрикс-квадри», а взрослым — препараты «Совигрипп» и «Флю-М».

«Грипп представляет собой серьезное заболевание с потенциальными рисками осложнений. Лучший метод профилактики — это своевременно сделанная прививка, защищающая как самого вакцинированного, так и окружающих. Отмечу, что солнечногорцы могут сделать прививку до конца ноября», — сказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Поставить прививку можно без предварительной записи: с 8:00 до 20:00 в поликлиниках, до 19:00 — в амбулаториях, а также в фельдшерско-акушерских пунктах округа. Дополнительно вакцинация проводится в детских садах, школах и на предприятиях.