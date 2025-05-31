Более 3,5 тысяч новых книг закупят в Центральную библиотеку в Люберцах

Этим летом в Центральную библиотеку имени С. А. Есенина закупят более 3,5 тысяч новых книг. Недавно фонд пополнили издания о Великой Отечественной войне.

Новые книги закупят в рамках программы государственной поддержки модернизации библиотек и пополнения их книжных фондов.

«Это детская литература, произведения школьной программы, учебные и дидактические материалы, классика русской и зарубежной литературы, книжные новинки текущего года», — рассказала директор Евгения Ерченкова.

Центральная библиотека имени С. А. Есенина в Люберцах — крупная сеть, состоящая из 13 подразделений. Книжный фонд насчитывает более 281 тысячи единиц цифровой и свыше 11 тысяч электронных изданий.

Новые онлайн-сервисы, приложения и голосовые помощники, которые экономят время и делают жизнь людей комфортнее, каждый год появляются в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев рассказал о цифровизации в регионе и перечислил самые востребованные направления.