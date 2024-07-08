Более 35 тысяч человек посетили парки Подмосковья в День любви, семьи и верности

Более 35 тысяч жителей Подмосковья посетили парки на выходных, в которых прошли праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню семьи, любви и верности. Для гостей выступили творческие коллективы, провели мастер-классы, а также организовали семейные пикники.

Как пояснили в Министерстве культуры и туризма Московской области, в Дрезненском городском парке прошел концерт «Счастливы вместе», в Центральном парке Ногинска, невесты провели дефиле в свадебных платьях, а в Мытищинском лесопарке организовали спортивные эстафеты «Папа, мама, я — спортивная семья», а также семейный забег.

Всего различные мероприятия прошли в 90 парках Подмосковья, где каждый мог выбрать себе развлечение по душе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».