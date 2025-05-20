Более 3,5 тысяч человек посетили «Ночь музеев» в Подольске

В рамках ежегодной всероссийской акции в городском округе на протяжении двух дней проходили разнообразные мероприятия. Жители и гости Подольска смогли бесплатно посетить экскурсии, выставки, лекции, концерты и мастер-классы.

В общем сложности в культурно-просветительских мероприятиях приняло участие более трех с половиной тысяч человек.

Сотрудники заповедника «Подолье» подготовили к Международному дню музеев пешеходные экскурсии, образовательные программы и экологический квест. Подольский выставочный зал представил экспозиции «Мир самоцветов» и «Мир глазами художников». Посетители могли принять участие в патриотической экскурсии «Мы должны это помнить!», мастер-классе по кружевоплетению, а также послушать концерт для клавесина «Германия. Испания. Диалог культур».

В Климовском отделе Краеведческого музея гостям показали подлинные военные награды, скульптуры и рассказали о тех, кто всеми силами приближал долгожданную победу в Великой Отечественной войне.