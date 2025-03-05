Более 35 подвалов жилых домов привели в порядок в Истре с начала года

Работники вынесли крупногабаритные отходы, которые хранят в некоторых подвалах местные жители и организации, арендующие помещения. Это доски, стройматериалы, оконные рамы, шкафы, коробки, макулатуру, стиральные машинки, умывальники, спортивный инвентарь и многое другое.

Общество «Истринская теплосеть» и «ЖКУ Истра» очистили от мусора подвалы на улицах Босова в домах № 9а и № 10а, Юбилейная в доме № 14а, Ленина в домах № 1, № 2, № 4а, № 5 в корпусах № 1 и № 2, в домах № 8 и № 25, Советская в домах № 32а, № 36 и № 36а, 25 лет Октября в домах № 4, № 10, № 2, № 5б, в Дедовске на улицах Мира в доме № 7, Красный Октябрь в доме № 13, Войкова в доме № 14, Комарова в домах № 12 и № 14, в поселках Первомайский в домах № 24, № 30, Котово в доме № 6, Снегири, на улице Ленина в доме № 24, Глебовский в домах № 23, № 42, № 95, № 96 и № 62 на улицах Микрорайон и Октябрьская, Агрогородок в домах № 6, № 11, Огниково в домах № 20, № 21, в деревне Павловское в домах № 17 и № 18.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о том, что Подмосковье применит новые подходы для поддержания чистоты во дворах.